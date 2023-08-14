В Новосибирске посетители оказались заперты внутри Центрального рынка

Жители Новосибирска пожаловались на внезапное закрытие входов и выходов на рынке.

В Новосибирске на Центральном рынке произошел инцидент, вызвавший недовольство у горожан. В 16:00 13 августа посетители торговых помещений оказались заблокированы внутри, так как все входы и выходы, кроме входа в гастрокорт, были закрыты изнутри, пишет «МК в Новосибирске» со ссылкой на очевидцев.

Это вызвало панику у людей, а также волну недовольства у тех, кто не смог попасть на рынок.

Однако, как выяснилось позже, причин для беспокойства не было. Директор Центрального рынка Алексей Виноградов объяснил, что блокировка выходов была связана с проведением «санитарного дня», который проходит регулярно по воскресеньям с 17 до 19 часов. Вскоре все посетители рынка смогли без проблем покинуть здание.

Напомним, в Новосибирске жители аварийного дома на Ногина опасаются обрушения потолка.