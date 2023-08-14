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общество

В Новосибирске жители аварийного дома на Ногина опасаются обрушения потолка

Фото: паблик «АСТ-54»

Обрушения потолка боятся жильцы аварийного дома на улице Ногина в Новосибирске.

14 августа в Новосибирцы жильцы аварийного дома №4 на улице Ногина пожаловались на состояние квартир. Об этом сообщили в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Как отмечают хозяева квартир, здание было признано аварийным ещё пять лет назад. Однако людей так и не расселили, а управляющей компании обслуживающей дом нет.

«Уже много лет жителям второго этажа льётся вода на голову. Недавний ливень оставил ещё и без света на кухне», — беспокоятся местные жители.

Новосибирцы опасаются падения потолка или падения на первый этаж сквозь разломанный пол.

Ранее в Новосибирске штукатурка обвалилась с балкона жилого дома №48 на улице Большевистской.

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Диана Джафарова
журналист

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