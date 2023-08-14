В Новосибирске НГТУ обвиняют в нарушениях закона при закупке на 115 миллионов

УФАС по Новосибирской области рассмотрело жалобу фирмы на проведение торгов по обслуживанию НГТУ.

В антимонопольную службу обратилась фирма ООО «Чистая компания», которая посчитала, что её права ущемлены при проведении госзакупки на 115 миллионов рублей.

«Заказчик ограничил число участников закупки, объединив услуги по уборке и гардеробному обслуживанию, технически и функционально не связанные между собой, в один лот», — рассказали о сути жалобы в пресс-службе УФАС.

При проверке также выяснилось, что было допущено и ещё одно нарушение: вуз не включил в описание высоту, на которой следует провести влажную уборку окон со шторами и ламбрекенами. Это, по мнению надзорного ведомства, также ограничивало конкуренцию среди клининговых компаний. К НГТУ будут применены экономические санкции за допущенные нарушения.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, что в НГТУ внедряют работу студентов в виртуальной лаборатории, где они могут ознакомиться с любым интересующим производством.