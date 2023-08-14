В Новосибирске обнародован рейтинг худших парков по отзывам 2GIS

Рейтинг худших парков Новосибирска был составлен на основе отзывов пользователей 2GIS.

Первое место среди худших общественных пространств стало занял парк культуры и отдыха имени Ф.Э. Дзержинского с результатом 2,7 балла в сервисе 2GIS, пишет издание «АиФ-Новосибирск». Горожане жалуются на запущенность территории, мусор и заброшенные строения. Некоторые даже считают, что это место для бомжей и алкашей. В то же время, люди отмечают потенциал парка благодаря хорошей природе.

На втором месте оказался Ельцовский парк с результатом 3,4 балла. Жители города неоднократно жаловались на недоделанные территории у реки, отсутствие места для прогулок и большое количество мусора.

Сосновый бор занял третье место с результатом 3,6 балла. Горожане жалуются на наркоманов на окраинах парка и старые карусели.

Затулинский парк занял четвертое место с результатом 3,7 балла. Посетители не оценили ряд изменений после реконструкции, такие как уборка качелей для малышей и опасные аттракционы из-за скользкого металла.

Березовая роща замыкает рейтинг с результатом 3,8 балла. Жители города жалуются на необходимость оплачивать аттракционы переводами на карту и старые карусели. Также они отмечают вырубку деревьев и увеличение коммерческих объектов в парке.

Напомним, в Новосибирске синоптик Кичанова назвала самый тёплый день текущей недели.