В Новосибирске синоптик Кичанова назвала самый тёплый день текущей недели

Середина августа обрадует новосибирцев тёплой погодой.

В Новосибирске на этой неделе ожидается изменчивая погода. Как сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на начальника отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталью Кичанову, с 15 по 17 августа на город обрушатся осадки, а температура воздуха составит от +18 до +20 градусов.

Однако уже 18 августа столбик термометра поднимется до +21 градуса, а самым теплым днем на неделе станет 19 августа, когда ожидается до +22 градусов без осадков. Последний день недели также будет аналогичен.

С начала следующей недели погода потеплеет до +23 градусов и выше, но вернутся дожди.

Напомним, в зоопарк Новосибирска привезли пуму из Нижнего Новгорода.