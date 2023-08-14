В зоопарк Новосибирска привезли пуму из Нижнего Новгорода

В Новосибирском зоопарке поселился самец пумы.

В Новосибирский зоопарк прибыл новый обитатель — молодой самец пумы из Нижнего Новгорода. Ранее данный вид уже был представлен в коллекции зоопарка, но с 2022 года отсутствовал.

Молодой самец родился в сентябре 2022 года в зоопарке «Лимпопо» Нижнего Новгорода и был передан в Новосибирск своими коллегами. Путешествие на автомобиле продолжалось три дня, но пума отлично перенес дорогу и быстро адаптировался к новому месту.

Юлия Коновалова, зоолог Новосибирского зоопарка, отметила, что молодой самец уже успел покорить всех своим спокойным нравом, любопытством и красотой. В ближайших планах зоопарка — подобрать ему пару.

Молодой самец живет в вольере, расположенном рядом с рысями, уточнили в зоопарке.

Напомним, в Новосибирском зоопарке медвежата ходят на двух лапах и показывают другие трюки.