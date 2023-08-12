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общество

В Новосибирском зоопарке медвежата ходят на двух лапах и показывают другие трюки

Фото Елены Радионовой из сообщества "Новосибирский зоопарк" во "ВКонтакте"

Новосибирцы полюбили наблюдать за подросшими медвежатами Белкой и Стрелкой – те уже изучили несколько трюков и с удовольствием их показывают.

Шестиминутным видео с трюками медвежат, которые явно любят выступать на публику на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» поделился один из посетителей Новосибирского зоопарка – Сергей Ильтяков.

На кадрах, которые снял мужчина, Стрелка совершает показательные прыжки в воду, а Белка встаёт на две лапы и передаёт приветы зрителям. Также мишки ходят на шести лапах, поддерживая друг друга.

Напомним, этим летом сотрудники зоопарка постарались обеспечить медвежатам комфортное пребывание в жару и «включили» им снег: при +25 градусах в вольере использовался ледогенератор, который поддерживал комфортную для косолапых температуру.

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Елена Отмахова
журналист

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