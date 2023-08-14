В Новосибирске около 200 человек пострадали от укусов клещей за неделю

Общее количество новосибирцев, столкнувшихся с клещами, превысило 15 тысяч.

В Новосибирской области за неделю со 2 по 8 августа от укусов клещей пострадали 186 человек. Об этом сообщила пресс-служба местного управления Роспотребнадзора.

Больше всего людей пострадали в Новосибирской районе (31), Искитимском (29), Мошковском (20). В Новосибирске наибольшее число укусов зарегистрировано в Первомайском районе (26).

С начала сезона за помощью после укусов клещей обратились 15 140 человек, у 131 пациента подтвердился клещевой энцефалит, еще у 95 новосибирцев — клещевой боррелиоз.

На наличие клещевого энцефалита исследовали 9473 насекомых, в 167 случаях результат оказался положительным. Также 9511 клещей исследовали на предмет клещевого боррелиоза, 3354 насекомых заболевание было обнаружено.

Напомним, в Красноярске скончался молодой хоккеист после укуса клеща.