Пенсионерка из Новосибирска засудила пристава и отправила ему петушка на палочке

67-летнюю пенсионерку Надежду Гогашвили судебные приставы силой вытащили из Октябрьского районного суда Новосибирска – пожилая женщина судилась с обидчиком и выиграла этот процесс. На память представителю службы осталось не только заявление в полицию, но и подарок с леденцами.

14 февраля этого года Надежда Гогашвили пришла в канцелярию Октябрьского суда подать заявление: у пенсионерки имелись претензии к банку. Однако пожилая женщина почему-то находилась в стоп-листе, и приставы начали посетительницу насильно выдворять.

«Судебные приставы сказали, что ей необходимо проехать в отдел УФССП. Надежда Агафоновна не отказывалась, но сказала, что ей сначала надо сдать документы в канцелярию, — рассказал Сиб.фм юрист, который представлял интересы пенсионерки в суде, Иван Фролов. – Мы потом просматривали кадры с камеры видеонаблюдения: с ней разговаривают меньше двух минут, хватают её и сажают в автомобиль».

Руководил операцией по выдворению пенсионерки пристав Евгений Лавров, утверждает собеседник издания. Надежде Гогашвили должны были разъяснить права, и в случае отказа её проехать в отдел УФССП – составить акт.

«В этом случае применение силы было бы правомерным, несмотря на то, что она бабушка. Но они, ничего не составляя, не привлекая никаких понятых-свидетелей, едут в отдел ФССП по Октябрьскому району, — продолжает Иван Фролов. – Там уже появляются понятые, которые фиксируют, что она отказывается от подписи документов».

По словам юриста, судебный пристав Лавров составил на пенсионерку протокол, который в апреле рассматривал Октябрьский мировой суд. Согласно материалам дела, Надежда Гогашвили «воспрепятствовала законной деятельности судебного пристава, находящегося при исполнении служебных обязанностей». Однако суд приходит к выводу, что состава административного нарушения в действиях пенсионерки – нет.

«Производство по делу об административном правонарушении, предусмотренным статьёй 17.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении Гогашвили Надежды Агафоновны прекратить на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях в связи с отсутствием в её действиях состава административного правонарушения»,

- пришёл к выводу Октябрьский мировой суд.

«Боевая» бабушка

В мае судебный пристав Лавров и 67-летняя пенсионерка Надежда Гогашвили вновь встречаются в суде: пожилая женщина шокирует всех своим появлением и боевым настроем – она пришла в боксёрских перчатках.

«Лавров подал апелляцию, в которой написал: «я не согласен: есть свидетель, который видел и слышал, что она отказывалась», — говорит юрист Флоров. – Апелляцию рассматривали уже в Октябрьском районном суде. Во время заседания мы его спрашиваем: «почему вы не составили акт?» Он ответил, что ему неудобно, потому что не было свободного кабинета».

Также судебный пристав не смог в процессе объяснить внезапное появление свидетеля. Во время заседания также выяснилось, что с понятого взяли расписку задним числом. Иван Фролов не исключает и фальсификации.

«Это наши предположения, но, согласно КоАП, документы нельзя добавлять, когда материалы переданы в суд. А объяснение, которое он предоставил в апелляционной инстанции, было датировано 2 мая», — утверждает Иван Фролов.

Благодаря всем этим доводам пенсионерка Надежда Гогашвили выиграла дело у судебного пристава Евгения Лаврова. И теперь сама может предъявить к стражу порядка претензии за насилие и удаление из суда – женщина уже написала заявление в полицию.

Петушок на палочке

Впрочем, 67-летняя Надежда Гогашвили не злорадствует по поводу своего выигрыша в суде. Она, конечно, написала и заявление в полицию о «превышении полномочий», и это дело имеет в перспективе шансы стать уголовным. Пока же пенсионерка сходила на почту, чтобы отправить Лаврову петушок на палочке.

«Я отправляю посылочку двум своим любимым приставам: Лаврову и Латышу, которые вытаскивали меня из суда. Хочу подсластить их жизнь, чтоб они были здоровы и счастливы. Вот купила петушки и отправляю им посылочку, — прокомментировала последние события Надежда Гогашвили, стоя на почте. – Я выиграла суд, и отправляю посылку, чтоб им было не так обидно и горестно, хочу подсластить их жизнь».

Кстати, у защитника интересов Надежды Гогашвили с силовиками тоже были инциденты: Иван Фролов пытается доказать, что сотрудники Росгвардии неправомерно требуют с него 30 000 рублей за то, что он назвал одного из сотрудников «тупым».