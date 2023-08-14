В Новосибирске с 16 августа изменят схему проезда маршрутки №8

В Новосибирске изменится схема движения маршрутки №8 с 16 августа.

С 16 августа маршрутное такси №8 в Новосибирске начнет курсировать по новой схеме движения. Об этом сообщили в компании "ПАТП 1118", которая обслуживает данный маршрут. Теперь первой остановкой будет станция метро "Золотая Нива", а не "Автопорт Калининский". Маршрутка больше не будет заезжать на железнодорожный вокзал.

Новая схема движения связана с потребностями горожан и направлена на повышение качества обслуживания в пассажирских перевозках.

Маршрутное такси №8 будет ездить на левый берег через аквапарк и далее до микрорайона Ясный Берег.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске активисты разыскивают мигрантов, требовавших с таксистки деньги за работу. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщил один из общественников, который представился членом объединения «Северные люди».