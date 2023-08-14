В Новосибирске активисты разыскивают мигрантов, требовавших с таксистки деньги за работу

Новосибирские общественники объявили о желании разобраться в ситуации с таксисткой, у которой попытались взять деньги за возможность работать на территории аэропорта.

В Новосибирске после инцидента в аэропорту Толмачёво активисты начали искать с мигрантов-таксистов, которые, по словам местной жительницы, требовали с неё деньги за право работать на территории аэровокзала. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщил один из общественников, который представился членом объединения «Северные люди».

Со слов собеседника, они ищут женщину, чтобы более подробно узнать о конфликте.

«Мы хотим сейчас изучить этот вопрос, что за 90-е у нас в стране, и вступить в диалог с этими таксистами. Узнать, что происходит, и почему они запрещали ей работать», — сказал он.

На территории аэропорта перевозками занимается компания «Такси Толмачёво Will Way». Директор организации Денис Бибко в разговоре с Сиб.фм опроверг информацию, о том, что участники конфликта работают на него.

С со слов собеседника, многие работники других агрегаторов заезжают на территорию аэропорта и вешают на автомобили знаки, схожие с табличками «Will Way».

«Знаете, сколько таких заезжают на территорию и делают себе таблички? Что попало вытворяют, мы сами в шоке от таких ситуаций», — прокомментировал инцидент директор такси.

Бибко добавил, что они борются с такими водителями на протяжении многих лет.

«Мы сами с ними боремся без конца. Разные заявления поступают в линейный отдел МВД. В ролике, который был опубликован, точно не наши сотрудники», — заявил предприниматель.

Как ранее писал Сиб.фм, группа мигрантов устроила скандал с таксисткой в Новосибирске. По словам женщина, конкуренты из Средней Азии преследуют её и угрожают национальной дискриминацией.