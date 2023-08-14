В Новосибирске температура опустится до +6 градусов

В ночь на 15 августа столбики термометров в Новосибирске покажут + 6 градусов, ожидаются дожди и туманы.

Похолодание пришло в Новосибирск в субботу, 12 августа. С +23 столбик термометра опустился до +15. Похолодание продолжилось и в воскресенье, а Новосибирск буквально затопило.

14 августа, в понедельник, похолодание продолжилось. Также почти всю Новосибирскую область накрыли затяжные дожди.

«В первой половине дня ожидается дождь. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха +12, +14 С», — говорится в сообщении Западно-Сибирского УГМС.

Во вторник 15 августа похолодание продолжится: ночная температура опустится до +6 градусов, а по утрам в Новосибирске будут стоять туманы.