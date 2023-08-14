В Первомайском сквере Новосибирска по решению суда снесли бургерную Carl's Jr

В Новосибирске по решению суда снесли кафе Carl’s Jr.

Согласно сообщению от BFM-Новосибирск, завершился процесс сноса здания кафе-бургерной Carl's Jr в Первомайском сквере Новосибирска. Однако, другие объекты в сквере, также подлежащие демонтажу на основании судебных решений, все еще остаются на месте.

Ранее, до июня 2023 года, в сквере находились рестораны Sabai Bar, Park Cafe и Перчини. Sabai Bar переехал в жилой комплекс на улице Щетинкина, в то время как Park Cafe и Перчини, по данным BFM-Новосибирск, не сообщили о поисках нового места.

Некоторые местные жители отметили, что работы в сквере идут медленно. В своем сообщении они указали, что разработки в Первомайском сквере продолжаются уже около двух месяцев, и рабочих видят редко. Жители также высказывают сомнения, что сквер будет открыт в октябре, как было запланировано.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стоимость работ по реконструкции Первомайского сквера увеличили до 13 млн рублей. Согласно проектной документации, все работы должны быть завершены до 15 октября.

Также в Новосибирске снесли скульптуру в форме сердца в Первомайском сквере. Экскаватор приподнял каменную глыбу, и повалил с постамента на плитку парка. К счастью, она уцелела, а подрядчика позже оштрафовали за небрежное обращение со скульптурой. Сердце восстановят и перенесут в сад имени Дзержинского.