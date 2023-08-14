В России настаивают на создании пособия о нормах питания детей

С такой инициативой выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением создать пособия для молодых родителей о нормах питания детей. Об этом сообщает RT.

В своем обращении Мурашко подчеркнул, что среди родителей набирают популярность идеи «экологичного» питания детей. Молодые родители, попадают под влияние околонаучной литературы и лишают своих детей полноценной белковой пищи, заменяя ее растительными аналогами.

Из-за этого дети, не получающие мяса и полноценного белка, страдают истощением, дефицитом необходимых витаминов и микроэлементов, зарабатывают нервные и иные расстройства, подчеркнул он.

Глава ассоциации также добавил, что ответственность для таких родителей наступает только когда ребенок погибает.

«В данной ситуации прошу вас рассмотреть возможность и врачебную актуальность создания пособий и методических справок молодым родителям о нормах питания детей, внедрения правовой ответственности за пропаганду детского веганства и иных антинаучных методик, а также введения запрета на рекламу как самих веганских детских смесей и питания, так и теоретических курсов и практик», — говорится в тексте обращения.

Напомним, в Госдуме предложили усовершенствовать требования к выдаче маткапитала.