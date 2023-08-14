Задержан вылет рейса из Якутии в Новосибирск

Несколько рейсов из Якутска задержаны из-за погодных условий.

Рейсы авиакомпаний «Алроса» и «Якутия» по маршрутам «Якутск-Мирный», «Якутск-Новосибирск-Сочи» и «Якутск-Москва-Сочи» задерживаются из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Орган контролирует оказание услуг пассажирам задержанных рейсов.

По данным онлайн-табло аэропорта, вылет рейса ЯК 459 в Новосибирск задерживается до 17:00, а ЯК 4731 в Москву — до 23:10.

Напомним, на прошлой неделе Сиб.фм сообщал о задержке вылетов из Новосибирска – речь идёт и о внутренних рейсах, и зарубежных.

Перенесены были порядка пяти рейсов в Сочи, Томск, Анталью и Горно-Алтайск.