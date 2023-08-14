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проиcшествия

Жителя Новосибирска оштрафовали за незаконный запуск беспилотника

Новосибирец не поставил квадрокоптер на учет.

В Новосибирске транспортный прокурор привлек к административной ответственности местного жителя, который запустил беспилотник в Центральном районе города. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

“Установлено, что в июне 2023 года житель Новосибирска осуществил в Центральном районе города запуск беспилотного летательного аппарата, который не был поставлен на государственный учет, без разрешения уполномоченного органа обслуживания воздушного движения о полете в воздушном пространстве класса «С», а также в отсутствие разрешения органа местного самоуправления на выполнение такого полета”, — говорится в сообщении.

В результате на мужчину составили административный протокол и оштрафовали на 32 тысяч рублей.

Напомним, в Новосибирской области с помощью квадрокоптера выявили “черных лесорубов”.

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Марина Домрачева
Журналист

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