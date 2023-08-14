Жителя Новосибирска задержали за стрельбу по мигранту

В Новосибирске 24-летний мужчина открыл стрельбу по мигранту из-за конфликта.

В Новосибирске задержали 24-летнего мужчину, открывшего огонь, предварительно, из-травматического пистолета по 22-парню. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным ведомства, пострадавшего госпитализировали в больницу после инцидента.

Напомним, как рассказали очевидцы, 12 августа, новосибирец хотел припарковаться, но увидел, что место занято строительными материалами. Сначала он попросил мигрантов их убрать, а потом началась драка. На помощь сибиряку пришёл проходивший мимо сосед и открыл стрельбу. После происшествия мужчина скрылся — его объявили в розыск. Правоохранители установили личность, им оказался ранее не судимый 24-летний житель Заельцовского района

«По месту жительства мужчины полицейские обнаружили и изъяли зарегистрированный на него травматический пистолет с 50 патронами» ,- отметили в полиции.

Как ранее писал Сиб.фм, конфликт произошёл на парковке между домами №28 и 26.