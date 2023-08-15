Число жертв взрыва в Махачкале выросло до 27

В Махачкале 27 человек погибли от взрыва на автозаправке.

В Махачкале вечером 14 августа произошел взрыв на АЗС. По последним данным, число жертв составило 27 человек. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Дагестанский центр медицины катастроф.

Трое из погибших — дети. Число пострадавших от взрыва достигло 75 человек, из них как минимум 13 детей.

Пожар начался с воспламенения на автосервисе. Огонь перекинулся на автозаправку, а затем произошел взрыв. Shot со ссылкой на источник в МЧС писал, что из-за взрывной волны горящее топливо накрыло людей, пришедших посмотреть на пожар. Mash, ссылаясь на местных жителей, утверждал, что в результате взрыва полностью сгорел автобус с людьми.

В региональном МВД предупреждали об угрозе повторных возгораний, так как на заправке взорвались только две цистерны со сжиженным газом из восьми. Больницы Махачкалы переведены на усиленный режим работы. Часть пострадавших перевезут в Москву спецбортом МЧС РФ.

Пожар потушили только к утру.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 статьи 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

15 августа объявили в Дагестане днём траура.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске от взрыва дома на Линейной погибли 15 человек. Новосибирцы, потерявшие близких при взрыве дома на Линейной улице, получили компенсации от областных властей. Каждой семье, в которой погиб человек, выплатили по 1 миллиону рублей. Также от 200 до 400 тысяч рублей получили пострадавшие в зависимости от тяжести травм.