Под Новосибирском разыскивают насильника несовершеннолетнего ребёнка

В Новосибирской области местного жителя ищут за преступление в отношении ребёнка.

В Черепановском районе возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, который подозревается в совершении тяжкого преступления против несовершеннолетней девочки. По данным следствия, мужчина 13 августа 2023 года совершил преступление и скрылся с места происшествия, сообщили в СУ СКР по НСО.

Сейчас следственно-оперативная группа, состоящая из опытных следователей и оперативных сотрудников полиции, работает над установлением обстоятельств произошедшего и поиска подозреваемого.

Следственные органы просят всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, сообщить ее по указанным контактам: 8 (38345) 2-10-02, 8-923-233-1109 или 102.

Напомним, на прошлой неделе в Довольненском районе Новосибирской области был задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании 14-летней девочки. Районный суд вынес решение об аресте на два месяца.

Обвиняемым оказался сожитель матери потерпевшей. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы по статье «Изнасилование» части 3 пункта «а» УК РФ. Следственные органы продолжают сбор и закрепление доказательственной базы.