Под Новосибирском задержали предполагаемого насильника 14-летней девочки

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней.

В Довольненском районе Новосибирской области задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании 14-летней девочки. Районный суд вынес решение об аресте на два месяца.

Обвиняемым оказался сожитель матери потерпевшей. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы по статье «Изнасилование» части 3 пункта «а» УК РФ. Следственные органы продолжают сбор и закрепление доказательственной базы.

Напомним, ранее близкая родственница Дмитрия рассказала корреспонденту Сиб.фм детали происшествия. Женщина рассказала, что о беременности 14-летней девочки сообщили из женской консультации врачи, а позже, предположительно, несовершеннолетняя рассказала обо всём матери. Родственница в разговоре с Сиб.фм уточнила, что пока не знает, будут ли стороны проводить тест на отцовство.

Собеседница добавила, что Дмитрий жил с женщиной и её дочерью в одном из населённых пунктов района.