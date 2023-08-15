Под Новосибирском участковый сбил ребёнка и скрылся с места ДТП

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении участкового.

В Карасукском районе прокуратура приняла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела в отношении участкового, который оставил малолетнего ребенка в опасности, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным проверки, в МО МВД России «Карасукский» зарегистрировано сообщение о травмах после ДТП малолетнего ребенка, которого на пешеходном переходе сбил действующий сотрудник МО МВД России «Карасукский». Виновник скрылся с места происшествия, но был составлен протокол об административном правонарушении. В результате ДТП ребенку были причинены телесные повреждения, и ему оказывается медицинская помощь.

В действиях виновника усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 125 УПК РФ. Следственным отделом возбуждено уголовное дело, ход и результаты которого находятся на контроле прокурора.

Напомним, под Новосибирском 32-летний пьяный мужчина попал под поезд.