Под Новосибирском 32-летний пьяный мужчина попал под поезд

В Новосибирской области тепловоз переехал 32-летнего мужчину.

На железнодорожной станции Баган в Новосибирской области мужчина попал под колёса маневрового тепловоза. Об этом сообщили в пресс-службе Управления полиции на транспорте ГУ МВД по СФО.

Предварительно транспортные полицейские смогли установить, что мужчина был пьян. После наезда на него поезда он остался жив, но получил травмы. Их тяжесть предстоит оценить врачам — мужчину доставили в больницу на скорой помощи.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее Сиб.фм сообщал, что пять жителей Новосибирска похитили из поездов кирпичи и сладости на 2,5 млн рублей. Они вскрывали контейнеры поездов на железнодорожных станциях Мошково, Иня-Восточная и Новосибирск-Восточный. Из контейнеров они забрали бытовую технику, строительные материалы, кондитерские изделия и другое имущество.

Также житель Новосибирской области скончался от наезда поезда у села Сокур.