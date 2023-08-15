Президент РФ Путин назначил десять новых судей в Новосибирской области

В Новосибирской области десять новых судей назначил президент РФ Владимир Путин.

14 августа на официальном интернет-портале правовой информации опубликовали Указ президента России Владимира Путина о назначении десяти новых судей в Новосибирской области.

Согласно документу, четверо судей были назначены на должности в региональном центре. Юлия Бочкарёва стала судьёй Советского райсуда, Екатерина Пац — Калининского, Юлия Карнышева — Кировского, а Анастасия Копань — Октябрьского.

Дарья Дорофеева, Анастасия Кондрашкина и Ирина Субботина приступили к исполнению обязанностей в областном Арбитражном суде. Игорь Пахомов стал председателем райсуда Мошковского района.

Кроме того, были произведены кадровые изменения в Пятом апелляционном суде общей юрисдикции. Александр Бутырин и Евгений Рукавишников, ранее работавшие в Новосибирском облсуде, перешли в этот суд.

Эти судьбы могут работать на новых должностях в течение шести лет, отмечается в указе.

Напомним, что президент России Владимир Путин присвоил почётные звания трём жительницам Новосибирской области.