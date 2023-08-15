Психолог Гусева рассказала, как пробудить в ребенке желание учиться

Специалист посоветовала не отбирать у ребенка гаджеты.

Старший преподаватель кафедры психологии университета «Синергия», психотерапевт Анна Гусева рассказала, что пробудить в ребенке желание учиться могут помочь элементарные правила. По ее словам, родители должны подходить к вопросу обучения не конфликтуя с ребенком, пишет RuNews24.ru.

«Советую ни в коем случае не отбирать у ребёнка гаджеты. Во-первых, на них часто построено обучение. Во-вторых, родители часто манипулируют ребёнком с помощью гаджетов. Лучше всего читать и смотреть вместе с ребёнком и обсуждать, это помогает быстро запоминать материал. Можно использовать аудиокниги», — объяснила специалист.

Кроме того, психолог посоветовала не ругать ребенка за плохие оценки. Даже если ребёнок не выполнил домашнее задание или считает предмет лишним, с ним надо поговорить, выяснить причину.

«Нельзя отчитывать ребёнка за медлительность. Надо помнить: у каждого свой темп. Не стоит сравнивать ребёнка с его одноклассниками. Ещё важно проговаривать с ребёнком его работу, вместе планировать каждое его дело», — добавила она.

Напомним, психолог назвала строгое правило в воспитании детей.