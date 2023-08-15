Цветок-вампир: можно ли держать орхидею в доме

Несмотря на потрясающую необычную красоту, этот цветок биологи считают паразитом из-за способности расти вне грунта. Другой странностью орхидей считается вампиризм, связанный с особой пыльцой на лепестках этого растения. Портал «Сиб.фм» публикует подробное описание всех «странных» и пугающих свойств орхидей.

Красота – это страшная сила. Такую фразу можно вполне применить к орхидеям – цветам необычной красоты и пугающим воздействием на человека. В народе есть устойчивое мнение – держать этот цветок в доме нельзя, поскольку он забирает положительную энергию у хозяев подобно вампиру.

У данного утверждения есть объяснение – на протяжении многих сотен лет выращивания орхидей в домашних условиях было замечено, что люди, установившие горшок с орхидеей в спальне ив непосредственной близости к своей кровати, просыпаются вялыми. Современные биологи и цветоводы нашли вполне научное обоснование этому факту. Дело в пыльце, образующейся на лепестках этого экзотического цветка. Она воздействует на людей словно снотворное, ухудшая самочувствие.

Также внимательный народ приметил – если мужчина часто контактирует с орхидеей, то становится изнеженным и проявляет женские качества. Даже эксперты по Фен-шуй негативно относятся к содержанию этого растения в домашних условиях и рекомендуют ни в коем случае не ставить цветок в спальне, а при болезни одного из домочадцев или для поддержания здоровья членов семьи орхидею располагать на востоке.

И всё же «подружиться» и мирно сосуществовать с орхидеей можно, уверяют опытные цветоводы. Для этого потребуется правильно и тщательно ухаживать за ним, разговаривать, проявлять регулярно внимание. В таком случае цветок станет настоящим оберегом женщины, помогая оставаться молодой и красивой, развивать творческие способности и талант.

Кстати вспомнить, в Индии искренне верят, что орхидея очищает помещение от злого умысла, недобрых мыслей и поддерживает доброжелательные отношения в семье. Кроме того, этот цветок способен распознать бандита, вошедшего в дом и даже защитить от него своих хозяев. Делает это он при помощи всё той же пыльцы, разбрасывая её в большом количестве на человека с плохой энергетикой до тех пор, пока у него не разболится голова и не возникнет чувство тревоги.