У двух жителей Новосибирской области конфисковали автомобили

В Новосибирской области приставы изъяли два автомобиля у местных жителей.

Два жителя Новосибирской области лишились своих автомобилей, которые были конфискованы в доход государства по решению суда. Как сообщили во вторник в ГУФССП России по региону, первый автомобиль был изъят у жителя Чановского района, который был привлечен к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения.

После повторного правонарушения мужчина был привлечен к уголовной ответственности и лишен прав на два года, а его автомобиль был конфискован.

Второй автомобиль марки «Нива» был изъят у 32-летнего браконьера из Чистоозерного района, который застрелил косулю без разрешения на охоту. Мужчина был оштрафован на 10 тысяч рублей и его автомобиль был конфискован.

Оба автомобиля будут проданы на аукционе, а вырученные деньги пойдут в бюджет государства, уточнили в ведомстве.

Напомним, Бастрыкин поручил доложить о проверке конфликта мигрантов с таксисткой в Новосибирске.