Бастрыкин поручил доложить о проверке конфликта мигрантов с таксисткой в Новосибирске

Глава СКР проконтролирует расследование конфликта таксистки и мигрантов в Новосибирске.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по сообщению о ущемлению прав таксистки из Новосибирска. Доклад предоставит руководитель СУ СК России по региону Евгений Долгалев. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Конфликт возник между таксисткой, работающей в городском такси, и мигрантами из Средней Азии, которые требуют поборы у неё за право работать на территории аэропорта Толмачёво. Женщина жалуется на конкурентов, которые преследуют её и угрожают национальной дискриминацией. Она считает, что мигранты пытаются создать монополию на свои услуги, что может привести к повышению цен на поездки. Женщина уже обратилась в линейный отдел полиции на транспорте.

Также активисты разыскивают мигрантов после конфликта с таксисткой. Один из таких общественников обратился к корреспонденту Сиб.фм. Он представился членом объединения «Северные люди». С его слов, они ищут женщину, чтобы выяснить подробности конфликта и попытаться разобраться в ситуации. Кроме этого, общественники хотят встретиться и с мигрантами, чтобы понять, почему они запрещали женщине работать.

На территории аэропорта перевозками занимается компания «Такси Толмачёво Will Way», но директор организации Денис Бибко опроверг информацию о том, что участники конфликта работают на него.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске планируют снести пятиэтажку на территории аэропорта «Толмачево».