В Барабинске под Новосибирском раскрыли подпольное казино

В Новосибирской области раскрыли клуб азартных игр.

В Барабинске правоохранительные органы обнаружили подпольное казино. После раскрытия заведения его деятельность пресекли совместно с ОЭБ МО МВД России "Барабинский". Об это сообщили в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Заведение находилось на улице Ленина. 23-летняя женщина контролировала работу игрового зала, где проводились игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и игрового оборудования в виде персональных компьютеров с заранее установленной игровой программой. Плату за игры посетители передавали ей лично в наличной форме. В ходе проверки был зафиксирован игровой процесс, проведены оперативно-розыскные мероприятия, изъято 14 единиц игорного оборудования. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье 171.2 УК РФ и взяла его на контроль. Работа по пресечению незаконной игорной деятельности продолжается.

Подпольные казино в Новосибирской области раскрывают регулярно. Предыдущий зафиксированный случай — в городе Обь в начале августа. Нелегальное казино находилось на первом этаже жилого дома, но было строго засекречено. Информация о нем распространялась только в узком кругу заинтересованных лиц. Само помещение было оборудовано камерами видеонаблюдения, а внутри всегда дежурили администраторы. Расчет производился строго наличными.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции обнаружили и изъяли 9 системных блоков, 2 мобильных телефона, 4 сим-карты и более 64 тыс. рублей. Задержана 20-летняя девушка, которая выполняла функции администратора игрового зала.