В Ленобласти поспело самое ядовитое и опасное растение в России

В некоторых случаях отравление им может вызвать смерть.

В лесах Ленинградской области в начале августа созревает одно из самых ядовитых растений России — волчеягодник смертельный. Об этом в своем блоге «Каждой твари по паре» сообщил биолог Павел Глазков, пишет Online47.

На внешний вид растение схоже с жимолостью. Так, кустарник вырастает до 1,5 метров с плодами ярко-красного цвета размером с косточку вишни. Яркий цвет ягод привлекает к себе внимание, особенно детей, при этом именно у детей яд этого растения может привести к летальному исходу.

«Поэтому перед походом в лес, пожалуйста, проведите разъяснительную беседу. Предупредите детей, что нельзя собирать не только незнакомые грибы, но и ягоды. Это опасно для жизни!», — предостерег специалист.

Биолог также добавил, что у волчеягодника ядовиты не только ягоды, но и листья, стебель и даже цветки. Кожа от соприкосновения с корой воспаляется и покрывается волдырями. Но особенно токсичны ягоды — в тяжелых случаях отравление может вызвать смерть.

Напомним, в Новосибирске биологи выпустили на волю краснокнижных дикуш и савок.