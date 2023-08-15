В Новосибирска цена за литр бензина выросла почти на 3 рубля с начала лета

С июня цена за литр бензина в Новосибирске выросла на 2,8 рубля.

В Новосибирске автомобильные заправки меняли цены на бензин несколько раз с начала лета. Так, на момент публикации АИ-95 продают по цене до 54 рублей за литр. Об этом сообщает BFM-Новосибирск.

По словам автовладельцев, цены выросла на заправках всех брендов и для всего топлива. Цена на АИ-95 на некоторых заправках составляет 52-54 рубля. Такой скачок роста водители заметили с начала лета.

Наблюдение подтвердили и в новосибирской ассоциации нефтетрейдеров. Причин этому несколько, рассказывает BFM-Новосибирск руководитель Ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» Сергей Лацких.

В росте цен на бензин виноваты отраслевая нестабильность, межведомственная несогласованность между Минэнерго и Минфином о демпфере и сезонные ремонты нефтеперерабатывающих заводов.

Четвертая проблема находится вне законного поля нефтебизнеса — это "серые" экспортёры.

«Эта проблема началась в конце мая – начале июня. Когда рынок мировой идет топлива идет вверх, то «серые» экспортеры, к сожалению, тоже присутствуют на бирже. Об этом знают все ведомства, но порядок еще не наведен», — отмечает Сергей Лацких.

По словам эксперта, на федеральном уровне нет действенных рычагов влияния на неофициальных поставщиков топлива по завышенным ценам.

Из-за всех этих причин складывается ситуация, в которой цены на бензин и дальше будут расти.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирская область заняла 31 место в рейтинге доступности бензина. В июне 2023 года на всю среднюю зарплату новосибирцы могли купить 1007 литров бензина марки АИ-92 в месяц. К моменту публикации это число упало ниже тысячи.