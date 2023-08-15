В Новосибирске 105 из 170 пандусов непригодны для маломобильных граждан

В Новосибирске больше половины пандусов находятся в непригодном для самостоятельного использования состоянии.

В Новосибирске из 170 городских пандусов в общественных пространствах непригодны для использования. Об этом заявил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константин Васильев на аппаратном совещании.

По поручению мэра Новосибирска Анатолия Локтя сотрудники департамента проверили все пандусы в городе и пришли к неутешительным выводам. Маломобильные граждане не могут воспользоваться 105 из них. 76 разрушены или отсутствуют — хоть и значатся по документам. Еще 29 требуют ремонта.

Отдельного выделения средств на ремонт пока не ожидается. Чиновники готовят только программу ремонта пандусов.

Мэр Новосибирска уточнил, что улично-дорожную сеть в городе ремонтируют комплексно, включая дороги и тротуары. В список объектов комплексного ремонта пока не входят пандусы. Когда их включат в этот список, неизвестно.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэрия Новосибирска за 2 месяца не начала исправлять непригодный для использования пандус. В начале июля прокуратура Новосибирска подала в суд на мэрию города из-за того, что пандус жилого дома не подходит для того, чтобы им самостоятельно пользовался проживающий в доме ребёнок-инвалид. С тех пор ничего не изменилось.

Также новосибирцы пожаловались на опасный и скользкий пандус возле больницы.