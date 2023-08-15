В Новосибирске на Оби появились масляные разводы

Вода Оби в Новосибирске покрылась цветной масляной плёнкой.

15 августа жители Новосибирска заметили цветную масляную плёнку в воде реки Обь. Об этом сообщили в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

«Длинная цветная плёнка тянется по водной глади Оби от лодочной станции, расположенной рядом с "Марселем"», — говорится в сообщении.

Как отмечают очевидцы в комментариях к публикации, к месту инцидента приезжала лодка МЧС. «Поглядели и уехали», — отметил подписчик.

Причина появления пятен на реке пока неизвестна. Проблемой заинтересовались правоохранительные органы.

Напомним, что в Новосибирске в одной из квартир улице Трикотажной Дзержинского района обнаружили труп 66-летнего мужчины.

Ранее в Новосибирске затопило и Красный проспект, и улицы на окраине города.