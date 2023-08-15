В Новосибирске родители стали больше тратить на сборы детей в школу

В Новосибирске увеличилась средняя сумма затрат на подготовку ребёнка к школе.

Родители школьников в Новосибирске вынуждены тратить все больше денег на подготовку своих детей к учебному году. По данным опроса сервиса SuperJob, расходы на сборы в школу в городе за год выросли в среднем на 5%.

В 2021 году родители потратили на эту процедуру в среднем 12 500 рублей, что на 1 700 рублей больше, чем в Москве и на 800 рублей больше, чем в Санкт-Петербурге. Однако, самыми экономными оказались родители из Волгограда, которые потратили на подготовку к школе своих детей всего 11 300 рублей.

В целом, бюджеты жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Омска и Уфы на подготовку к учебному году выросли на 5% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, в Новосибирске школы потратят до 3,5 млн рублей на покупку новых учебников.