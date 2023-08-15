В Новосибирске школы потратят до 3,5 млн рублей на покупку новых учебников

Из-за обновления учебных программ школам нужно будет приобрести новые учебники.

В Новосибирске школы последние два месяца закупают учебники. Соответствующие лоты были опубликованы на сайте госзакупок.

Каждая школа тратит разную сумму на покупку учебников — от 400 тысяч до 3,5 млн рублей. Сумма зависит от количества классов и учащихся. Однако в этом году закупки действительно стали рекордными из-за обновления школьных программ, сообщает BFM-Новосибирск.

В 2023 году на новые стандарты переходят 1, 2, 5, 6, 7, 10 классы, соответственно для них нужны будут новые учебники. Также из-за расширения состава регионов страны обновлены учебники по истории и географии.

Ранее эксперт рассказала, как вернуться к школьному режиму.