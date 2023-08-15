В Новосибирске самым тёплым днём третьей недели августа станет суббота

Синоптики назвали самый теплый день текущей недели в Новосибирске.

В Новосибирске третья неделя августа началась с дождей и прохладной погоды, но ближе к выходным в город вернётся тепло. Такой прогноз представили синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

Температура +30 градусов в Новосибирск уже не вернется в 2023 году, сообщает специалист УГМС Дарья Беспалова в беседе с VN.ru. Возможный максимум, который вновь увидят жители города — до +25 градусов.

На третьей неделе августа самым тёплым днём недели ожидается суббота, 19 августа. В этот день в Новосибирске ожидается +22 градуса, местами по области температура достигнет +25 градусов. Также относительно тёплая погода сохранится в воскресенье — но к понедельнику снова похолодает.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области уложили 2 млн кв.м. дорог в этом году. По словам министра транспорта НСО Анатолия Костылевского, из 122 ремонтируемых объектов в этом году введено в эксплуатацию 20. 41 объект почти готов к вводу, на 61 еще ведутся работы. Ремонтный сезон будет закончен в октябре 2023 года.