В Новосибирске схема движения маршрутки №24 изменится с 16 августа

Схема движения маршрутки №24 изменится с 16 августа в Новосибирске.

С 16 августа в Новосибирске изменится схема движения маршрутки №24 «Цветущая Плющиха — Стрижи», сообщил перевозчик.

Теперь маршрутное такси будет заезжать в жилмассив Юбилейный. После остановки «АЗС» транспорт будет проезжать через остановки «Магазин Юбилейный», «Библиотека», «Макаренко», «Магазин (ж/м Снегири)», «Рассветная» и «Торговый центр».

Причиной изменения схемы движения общественного транспорта стало обеспечение комфорта пассажиров.

Напомним, что 15 августа в Новосибирске пьяный водитель жигулей сбил велосипедиста.