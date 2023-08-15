В Новосибирске студентам колледжа ограничили доступ в соцсети и «Википедию»

В Новосибирском колледже систем связи и сервиса стоит интернет с фильтром, который не даёт студентам посещать большинство сайтов.

В Новосибирске студенты колледжа систем связи и сервиса пожаловались на отсутствие интернета в общежитии, в котором, по данным сайта учреждения, проживают 320 обучающихся.

Студенты на условиях анонимности рассказали корреспонденту Сиб.фм, что в общежитии Wi-Fi есть только у воспитателя в комнате.

«Мы пользуемся только мобильным и раздаем интернет на ноутбуки», — сказала студентка.

Однако обучающимся этого недостаточно, так как скорости интернета с телефона не хватает для выполнения домашних заданий. Кроме самих учеников, о проблеме заявили и некоторые преподаватели. Одна из сотрудниц обратилась за помощью в Министерство образования Новосибирской области.

«Когда же у наших студентов будет интернет в общежитии? Название колледжа уже говорит само за себя, 21 век на дворе. Разберитесь, пожалуйста», — пожаловалась женщина.

С её слов, вопрос с интернетом рассматривается не первый год.

«Ребятам необходим интернет в общежитии, чтобы полноценно учиться. Колледжу эту проблему самостоятельно не решить», — отметила она.

В министерстве в свою очередь пояснили, что администрация учреждения рассматривает вопрос размещения точки подключения. Однако ответственность за установку интернета будет лежать на учебном заведении.

«Мы дали рекомендации по организации сети, решение вопроса зависит от наличия финансовых ресурсов образовательной организации», — ответили на жалобу власти.

В министерстве добавили, что в колледже есть учебные места с возможностью пользоваться интернетом и компьютером. Также директор образовательного учреждения Галина Овчинникова в разговоре с корреспондентом Сиб.фм пояснила, что в колледже систем связи и сервиса есть библиотека, где стоят шесть компьютеров для обучающихся, а в общежитии не проводят интернет, так как ученики могут «заходить куда не надо».

«С какой целью они интернет просят?» — задается вопросом директор.

Однако студенты заявляют, что оборудования в библиотеке не хватает на всех, а подключение не позволяет пользоваться всеми необходимыми ресурсами — на всех компьютерах установлены «фильтры».

«Там фильтруется всё. Например, в социальную сеть «Вконтакте» нельзя зайти, с запросами в «Яндекс» тоже есть проблемы. Многие статьи на «Википедии» нельзя смотреть. Проще раздать и работать, так все и делают», — сетует один из студентов в разговоре с Сиб.фм.

Директор подтвердила, что в колледже стоит интернет с «фильтром».

«Всё фильтруется, всё блокируется, но для учебных целей всё есть.

Эти ограничения нужны, чтобы ученики не вышли на непотребные сайты», — сказала директор.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском проверят детский лагерь с играми на тему смерти.