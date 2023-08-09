Под Новосибирском проверят детский лагерь с играми на тему смерти

В детских лагерях под Новосибирском начались проверки после «подготовки к смерти» в расписании.

В Искитимском районе Новосибирской области в детском лагере «Лесная сказка» матери детей пожаловались на «подготовку к смерти» в расписании и заболевания детей после холодного душа. Детский омбудсмен региона Надежда Болтенко инициировала межведомственную проверку деятельности лагеря после публикации Сиб.фм.

«На информационном портале Сиб Фм 08.08.2023 опубликовано сообщение об инциденте в одном из лагерей Искитимского района. В связи с этим, мною направлены обращения в Прокуратуру Новосибирской области, региональное Министерство труда и социального развития с предложением о проведении совместной межведомственной проверки для выяснения обстоятельств, указанных в сообщении СМИ, соблюдения норм организации отдыха и оздоровления детей»

В среду, 9 августа, в лагерь приедут с проверкой специалист из аппарата Уполномоченного по правам ребенка, представители прокуратуры и областного министерства труда и социального развития.

В лагере обнаружили нестандартное расписание, оформленное к тематике всей смены: зомби-апокалипсис. Так, день начинался с «восстания» и «зомби-апокалипсиса», а заканчивался «подготовкой к смерти» и «смертельным отбоем».

Телефоны у детей также отобрали и выдавали только в определенное время. В расписании оно указано как «Передай привет родным». По словам матери одного из детей, девочки ходили мыться в помещение раз в два дня, а у мальчиков был уличный холодный душ, из-за которого многие дети заболели — но родители узнали об этом сильно позже, так как не могли связаться с детьми без телефонов.