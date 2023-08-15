В Новосибирске ветераны труда смогут монетизировать бесплатный проезд на электричке

Ветеранам труда Новосибирской области до 1 октября предложили оформить выплаты вместо бесплатного проезда в электричках.

В Новосибирской области ветеранам труда и труженикам тыла предложили выбрать одну из двух льгот: или полностью бесплатный проезд электричках, или ежемесячную выплату. Чтобы подтвердить выбор, нужно подать заявление до 1 октября, сообщается на сайте Минтруда региона.

В 2023 году ветераны труда и труженики тыла имеют льготы 50% на проезд в пригородных электричках. С 1 января 2024 года эта льгота увеличится до 100%: проезд станет полностью бесплатным для этих категорий граждан.

Если получатель льгот не пользуется электричками, то он может заменить такую льготы на выплаты. Для этого нужно подать заявление в МФЦ или в центр социальной поддержки населения до 1 октября 2023 года. Выплаты начнут выплачивать с 1 января 2024 года.

В Новосибирской области проживают около 400 тысяч граждан со званием ветерана труда или со статусом труженика тыла. Из них более 300 тысяч получают ежемесячную выплату. 48% выбрали получать деньги вместо льготы на проезд в электричках.