В Новосибирске второй раз за 2 года пропала 39-летняя блондинка

В Новосибирске начали поиски 39-летней блондинки.

В Новосибирске пропала 39-летняя Евгения Убийко. Примечательно, что она пропадает уже второй раз за 2 года. Об этом сообщил поисковый отряд «ДоброСпас-Новосибирск».

Жительница города ушла из дома в Октябрьском районе 28 июля. С тех пор её местоположение и самочувствие неизвестно. Интересно, что она пропадает из дома уже второй раз. В марте 2022 года она также исчезала на 2 недели. Её тогда нашли волонтёры и сотрудники полиции.

У Евгении Убийко среднее телосложение, рост 155-160 сантиметров, голубые глаза и светлые волосы.

В последний раз пропавшая из дома женщина была одета в черную футболку, черные джинсы и белые кроссовки. Также у неё с собой был белый рюкзак.

Информацию о местонахождении и самочувствии пропавшей женщины можно сообщить по телефону горячей линии отряда «ДоброСпас-Новосибирск» 8-953-887-17-77 или 112.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в селе под Новосибирском пропал 15-летний подросток. Особая примета пропавшего — высокий рост 185-190 см.