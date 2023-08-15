В селе под Новосибирском пропал высокий 15-летний подросток

В Новосибирской области пропал 15-летний подросток.

В селе Красноглинное Толмачевского сельсовета Новосибирской области пропал 15-летний подросток Дмитрий Сарин. Его ищут с 10 августа. Об этом сообщили волонтёры поискового отряда "Лиза Алерт".

Подросток ушел из дома 10 августа, и не вернулся. С тех пор он не выходит на связь, а о его местоположении ничего не известно.

Дмитрий Сарин очень высокий — 185-190 см. Худощавое телосложение, тёмно-русые волосы, зеленые глаза.

Одежда: синяя футболка, тёмно-синие штаны, серые кроссовки.

Кто знает о местонахождении и самочувствии пропавшего, позвоните волонтёрам "Лиза Алерт" по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или по номер 112.

Предыдущие поиски подростка завершились успешно: 12-летнюю девочку с розовыми волосами нашли через 8 дней после пропажи.

Также в Новосибирске успешно завершились поиски пропавшего 2 дня назад Сергея Данилова. 76-летний пенсионер Сергей Данилов ушел из дома в магазин 4 августа, но так и не вернулся. Его родственники попытались найти его самостоятельно, но не смогли, и обратились к волонтёрам «Лиза Алерт». Они беспокоились, так как у пенсионера были проблемы с памятью. По имеющейся ориентировке пенсионера нашли спустя двое суток. Он жив и здоров.