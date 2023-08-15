В Новосибирской области депутат Уварова попала в реанимацию после ДТП

Депутата из Бердска Светлану Уварову сбил автобус.

Депутат горсовета Бердска Светлана Уварова была сбита автобусом вечером в воскресенье, 13 августа. Она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает издание "Бердск онлайн".

В Новосибирской области автобус сбил депутата горсовета Бердска Светлану Уварову, которая находится в реанимации в тяжелом состоянии. По данным издания "Бердск онлайн", авария произошла вечером в воскресенье, 13 августа, в Искитимском районе. Уварова ехала на велосипеде на электричку, чтобы вернуться домой с дачи. Она переходила дорогу на трассе Р-256 "Чуйский тракт" около станции Сельская на зебре, когда ее сбил автобус. Водитель автобуса нарушил дистанцию, уходя от столкновения с попутным транспортом. В момент аварии в салоне автобуса находились пассажиры. Пострадавшую Уварову доставили в Бердскую ЦРБ.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском водитель трактора без прав погиб в ДТП. Он съехал в правый кювет и перевернулся. Водитель погиб до прибытия скорой помощи.

Также в Карасукском районе произошло ДТП, в результате которого погиб водитель иномарки. По информации полиции, водитель Ниссана выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Хендаем. В результате аварии водитель Ниссана скончался на месте, а водитель Хендая получил травмы. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная служба полиции, которые выясняют обстоятельства случившегося.