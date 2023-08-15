В Забайкальском крае жильцам взорвавшегося дома в Антипихе разрешили забрать вещи спустя два месяца

Пострадавшим нужно подписать согласие на допуск в квартиры рабочих бригад для установления опор, чтобы холодильники и диваны можно было безопасно забрать, однако не все согласны подписывать протокол на проведение работ.

После взрыва газа в доме на Боровой,6 в поселке Антипиха прошло два месяца. И только сейчас у собственников квартир появилась возможность забрать личные вещи. Для этого пострадавшим нужно подписать специальный протокол, согласно которому, собственники жилья дают согласие на установку опор, чтобы обезопасить поврежденные взрывом конструкции. Казалось бы, вопрос уже решен, но некоторые жильцы усомнились в формулировке некоторых пунктов, пишет РТК «Забайкалье».

«В этом протоколе такая формулировка, что, если что-то пойдёт не так, отвечать будем мы с вами. Разрешить – это не согласиться, если я разрешила, значит, если пойдёт что-то не так, ответственность ляжет на меня, потому что я разрешила», — возмутилась одна из жительниц.

По протоколу, люди дают своё согласие не только на проведение работ по укреплению дома, но и на его капитальный ремонт. Те, кто находился в момент взрыва в доме, боятся возвращаться туда, жить. Сами стены им напоминают о трагедии, о том, что всё могло закончиться гораздо хуже.

«Во время взрыва я находилась дома с годовалым ребёнком. Взрыв произошёл через квартиру от моей собственной. Находясь в этом в тот момент, я больше ни за что не вернусь в эту квартиру. Меня до сих пор периодически трясет», — рассказала пострадавшая Татьяна Кевролетина.

У уставших от затянувшегося решения проблем жильцов остаётся много сомнений. Власти с понимаем относятся к чаяньям людей, готовы выслушивать и давать гарантии.

Сейчас с собственников жилья собирают подписи на согласие для укрепления конструкций дома, чтобы можно было безопасно забрать свои вещи. Для этого жильцам будет бесплатно предоставлен грузовой транспорт.

Напомним, число жертв взрыва в Махачкале выросло до 27.