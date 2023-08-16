Эндокринолог Черноголов рассказал о пользе лишнего веса в пожилом возрасте

По его словам, пожилые люди с лишним весом реже получают переломы при падении.

Врач-эндокринолог Вадим Черноголов рассказал, что небольшое ожирение в области бедер становится неким ароматизатором при падении и люди намного реже страдают от переломов. Об этом пишет RuNews24.ru со ссылкой на Общественную службу новостей.

«Чрезмерное и быстрое уменьшение подкожного жирового слоя, особенно в области бедер, нежелательно. Люди с большим количеством жира редко получают тяжёлые переломы костей конечностей», — подчеркнул врач.

Черноголов посоветовал добавить в свой рацион молочные продукты, так как они являются средством профилактики остеопороза и переломов.

«Лучше всего усваиваются кисломолочные продукты. Их можно чередовать: в один день поужинать творогом, в другой день выпить ряженку или кефир, на третий день позавтракать живым йогуртом», — добавил он.

Напомним, эндокринолог Калинчев назвал коварный продукт, приводящий к ожирению.