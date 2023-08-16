На Советском шоссе в Новосибирске открыли отремонтированные части путепроводов

В Новосибирске продолжается ремонт Винаповского моста.

В Новосибирске открыто движение по отремонтированном частям трех путепроводов на Советском шоссе между улицами Мира и Петухова. Об этом сообщил пресс-центр мэрии города.

“В настоящее время завершены работы на половине проезжей части: выполнен демонтаж старого покрытия, деформационных швов, уложен выравнивающий слой из цементобетона, устроена гидроизоляция и уложено асфальтобетонное покрытие, смонтированы перильное и барьерное ограждения”, — говорится в сообщении.

Сейчас машины ездят по обновленным участкам, за счет ремонта скорость движения на них выросла.

Подрядчики теперь реконструируют вторую сторону путепроводов Советского шоссе. Уже завершен демонтаж старого покрытия. Окончание работ запланировано на конец сентября.

Объехать ремонтируемые участки можно по следующим маршрутам:

- ул. Ватутина – ул. Мира – ул. Сибиряков-Гвардейцев – ул. Петухова (в прямом и обратном направлениях);

- ул. Ватутина – ул. Комсомольская – ул. Бронная – ул. Петухова / Советское шоссе (в прямом и обратном направлениях).

Напомним, в августе неизвестный водитель сбил косулю на Советском шоссе в Новосибирске.