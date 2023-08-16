Новосибирск вошёл в число городов с самой выгодной арендой жилья у вузов

Единственным в России городом с доступными ценами на аренду жилья у вузов стал Новосибирск.

Единственным российским «университетским» городов с наименьшей арендной ставкой на однокомнатные квартиры вблизи вузов стал Новосибирск. Об этом сообщили специалисты «ЦИАН.Аналитика».

Эксперты провели исследование рынка аренды в пяти крупных городах России — Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани. В результате исследования стало известно, что стоимость аренды однокомнатной квартиры в Новосибирском Академгородке составляет 20,7 тысяч рублей, что на 1,2% меньше, чем годом ранее. При этом средняя арендная ставка однокомнатной квартиры в Новосибирске в целом составляет 22,6 тысяч рублей — это на 10,2% больше, чем в августе прошлого года.

Новосибирский государственный университет находится вдалеке от городской жизни — в Академгородке. По мнению специалистов, это стало причиной пониженных ставок на аренду в Советском районе. Цены ниже на 8%, чем в среднем по городу.

Аналитики отмечают, что с июля по август этого года ставки на однокомнатные квартиры в центре Новосибирска росли выше в сравнении с остальными частями города: 5,5% против 1,3%. Кроме того, на основании данных начала августа аналитики сообщили о том, что предложение однокомнатных квартир вблизи новосибирских вузов сокращается стремительнее, чем в целом по городу: 42% и 38% соответственно.

Самые дорогие съёмные квартиры в России находятся рядом с Высшей школой экономики в Москве. Там средняя стоимость однушки составляет 73 тысяч рублей при средней ставке аренды однокомнатной квартиры в столице в районе 45,4 тысяч рублей.

Напомним, что житель города Куйбышева в Новосибирской области вынужден был расплатиться с долгами, чтобы продать свою квартиру.