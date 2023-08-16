В Новосибирске владельцу квартиры пришлось выплатить 1 млн алиментов для её продажи

Житель Новосибирской области накопил крупную задолженность по алиментам, из-за чего не мог продать свою квартиру.

Житель города Куйбышева в Новосибирской области вынужден был расплатиться с долгами, чтобы продать свою квартиру. Исполнительные производства были возбуждены в отношении должника из-за наложенных на него ограничений судебными приставами по Куйбышевскому и Барабинскому районам, сообщили в среду в ГУФССП России по региону.

Общая сумма задолженности составила более 1 млн рублей. Позже мужчина покинул место проживания и не предпринимал мер к оплате долга. Однако, когда должнику по наследству перешла квартира, судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия в отношении недвижимости. В конце июля текущего года мужчина вернулся в город с целью продажи квартиры и уже нашел покупателя.

Узнав о наложенных ограничениях, он был вынужден полностью погасить задолженность в короткие сроки. В результате принятых мер с гражданина взысканы задолженности по алиментам на сумму почти 1,1 млн рублей, 56 тысяч рублей по кредитным обязательствам, а также более 80 тысяч рублей исполнительского сбора.

Напомним, ранее в Новосибирске приставы забрали у мужчины «Mitsubishi» за долги.