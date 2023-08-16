По Новосибирску проехал автомобиль с ванной на крыше

В Новосибирске заметили автомобиль с полной ванной хлама на крыше.

В Telegram-канале «Новосибирский паблик» появилась информация о том, что в Новосибирске на дороге был замечен автомобиль, на крыше которого находился мусор, включая ванну и профильное железо.

Очевидцы сообщают, что это уже не первый раз, когда они видят эту машину с необычной нагрузкой на крыше. Некоторые пользователи предположили, что машина может принадлежать цыганам. В комментариях к записи один из подписчиков сообщил, что у владельцев автомобиля есть девятимесячный ребенок.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске цыганки избили девушек в Дзержинском районе. По словам очевидцев, девушка гуляла с друзьями по улице Есенина. К ним подошли две цыганки и начали просить деньги. Девушки отказали. Из-за этого старшая цыганка схватила одну из сибирячек за кофту. Началась потасовка из нескольких ударов и толчков, а затем перед уходом цыганка пообещала облить волосы девушки зелёнкой.

Также в Новосибирске заметили автомобиль с макетом ракеты «На Вашингтон» на крыше.