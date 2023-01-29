В Новосибирске появился автомобиль с ракетой «На Вашингтон» на крыше

Фото: https://t.me/baranovmovie

Житель Новосибирска сделал необычную инсталляцию на крыше автомобиля.

В Новосибирске местные жители заметили необычную Honda CR-V. Об этом сообщил телеграм-канал Baranovmovie. На крыше автомобиля установлена ракета.

«По городу катается CR-V, на крыше муляж ракеты с надписью "на Вашингтон"», — сказано в сообщении.

Не все комментаторы в соцсети отнеслись с задумке новосибирца с пониманием.

«Всё правильно!!! Когда Байден почистит дороги!? Хватит терпеть его проклятые выходки!», — пишет один из сибиряков.

Судя по фото, необычную машину заметили в центре города.

Тем временем жители Новосибирска массово жалуются в соцсетях на заваленные снегом дворы и городские дороги после обильных осадков 28 и 29 января. Главная претензия автомобилистов — отсутствие снегоуборочной техники.

Напомним, в субботу, 28 января, движение в центре Новосибирска оказалось парализовано. Несмотря на выходной день, пробки достигли 9 баллов.