Под Новосибирском отстранили участкового после ДТП с 6-летней девочкой

Полицейского в Новосибирской области обвиняют в ДТП с участием ребёнка.

Участковый полицейский Карасукского района был отстранен от работы по решению суда. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности), сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Ходатайство следователя о применении меры пресечения к обвиняемому было поддержано прокурором Ильей Липатовым. Суд, учитывая заключение прокурора, удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде запрета на определенные действия.

Кроме того, участковый полицейский временно отстранен от должности на время проведения предварительного следствия. Расследование уголовного дела находится на контроле прокурора.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал, что участкового обвиняют в ДТП, в котором пострадала шестилетняя девочка. Полицейский скрылся с места происшествия.